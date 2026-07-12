El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, sorprendió al sustituir a Erling Haaland en la prórroga, cuando Noruega buscaba el empate.

Muchos espectadores no entendieron la decisión. Tras el partido, Solbakken la explicó.

El diario alemán «Bild» lo citó: «No fue una decisión difícil sustituirlo. Quizá debería haberlo hecho diez minutos antes».

Y añadió: «Ha realizado una actuación magnífica en el Mundial y lo ha dado todo en cada partido».

Además, sufrió un hematoma en el muslo en la segunda parte.

A pesar de la eliminación, lo elogió: «Ha marcado siete goles en cinco partidos. No se le puede pedir más».

Sin él en el campo, Inglaterra mantuvo la ventaja y ganó 2-1, avanzando a semifinales, donde se medirá con Argentina, que venció a Suiza 3-1.

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