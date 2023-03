El mea culpa de la Selección por el comportamiento del hincha: "No representan los valores de la Selección"

La xenofobia y los cánticos homofóbicos de la Marea Roja ante Paraguay no cayeron nada de bien en Quilín.

"Seguimos sin aprender la lección. Hemos sido constantemente sancionados con multas de toda índole, incluso económicas muy altas. Se hacen campañas, pero no es suficiente: tenemos que hacerle entender a nuestros hinchas que los únicos perjudicados somos nosotros, como país. Parece hasta divertido para algunas personas que asisten, muchos que no son el público que va fin de semana a fin de semana al fútbol, pero no es divertido porque no representan los valores que quiere representar la Selección". Rodrigo Robles, el Gerente de todas las Selecciones chilenas, en De fútbol se habla así, de DirecTV Sports, redondeó la postura de la Selección sobre los feroces cánticos xenofóbicos y homofóbicos del Chile 3 Paraguay 2.

El clásico "'poronponpón' el que no salta es paraguayo maricón (sic)", interpretado una decena de ocasiones con entusiasmo y saltos en el Monumental, y el 'puto' a Antony Silva en cada reposición, fueron los puntos más complicado de una jornada en la que desde el fútbol Alexis Sánchez metió un doblete y lideró a La Roja a su regreso a los triunfos. Y eso que apenas hubo cánticos en favor del dueño de casa.

Si bien no se ha confirmado un castigo, Chile es reincidente y arriesga reducción de aforo y multa económica. Sí: la hinchada que va a ver al bicampeón sabe y de sobra de portarse mal, y faltarle el respeto al rival, no solo en Santiago sino que cuando el equipo de todos ha visitado, por ejemplo, a Argentina, Bolivia y Perú.

¿Chile y Paraguay organizando juntos el Mundial 2030? Es una pésima señal que sigan ocurriendo estas vergüenzas...