El mal comienzo sigue lastrando a España en el Mundial

La selección española volvió a sufrir su complejo del partido inaugural en los últimos Mundiales.

Este lunes, en la primera jornada del Grupo 8 del Mundial 2026, La Roja empató con Cabo Verde.

La cuenta de «Squawka» en «X» recordó: «España no ha ganado el debut en cuatro de sus últimas cinco Copas del Mundo».

En 2010 perdió 1-0 con Suiza y en 2014 cayó 5-1 ante Holanda.

En 2018 igualó 3-3 con Portugal y en 2022 venció 7-0 a Costa Rica, pero luego volvió a empatar, esta vez 0-0 con Cabo Verde.

Desde su último gol en el Mundial ante Japón (2022), España ha chutado 49 veces y completado 2500 pases sin marcar.

Además, ante Cabo Verde realizó 27 disparos a puerta, su mejor marca en un Mundial desde 1966 (también 27 tiros contra Paraguay en 1998).