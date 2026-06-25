El jugador estrella Patrik Schick (30) deja de formar parte de la selección checa con efecto inmediato

Patrik Schick, de treinta años, ha anunciado en Instagram el fin inmediato de su carrera internacional con la selección checa.

«Esta decisión no es impulsiva ni se ha tomado de la noche a la mañana», explica Schick. «Es una idea que llevo tiempo barajando y sobre la que he reflexionado mucho».

«Ha sido un viaje de emociones, alegrías, decepciones, victorias y momentos duros. Siempre di lo mejor de mí por la selección y representé a nuestro país de la mejor manera».

«Me voy orgulloso de lo logrado con la camiseta nacional, pero con la sensación de que el fútbol checo puede dar mucho más de lo que ha mostrado en los últimos años».

«Debemos afrontar la realidad y cambiar aspectos que a largo plazo no han funcionado. No hablo por enfado, sino porque quiero mucho al fútbol checo».

Este Mundial fue una gran decepción para la República Checa: el equipo sumó solo un punto y terminó última de su grupo, donde estaban México, Sudáfrica y Corea del Sur. Schick fue titular en dos de los tres partidos.

Schick, que juega en el Bayer Leverkusen, ha disputado 56 partidos internacionales y marcado 26 goles, solo superado por Jan Koller (55) y Milan Baros (41).