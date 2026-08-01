El Ittihad no se rinde: nueva oferta para fichar a Sofyan Amrabat

El club saudí Al-Ittihad continuó con sus movimientos en el mercado de fichajes de verano, después de presentar una nueva oferta para incorporar al marroquí Sofyan Amrabat, centrocampista del Fenerbahçe turco, en un intento de cerrar una de las operaciones más destacadas del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

El interés del Al-Ittihad en Amrabat llega ante la urgente necesidad de reforzar la posición de pivote, después de que el equipo perdiera a uno de sus elementos más destacados en ese puesto tras la salida del brasileño Fabinho, cuyo contrato con el club expiró y cuya renovación rechazó la directiva.

Según el periodista turco Ekrem Konur, el Al-Ittihad presentó una oferta valorada en 12 millones de euros para adquirir el contrato del internacional marroquí, además de ofrecer un atractivo paquete económico al jugador para convencerlo de vivir una experiencia en la Roshn Saudi League.

La misma fuente señaló que la decisión final está ahora en manos de la directiva del Fenerbahçe y de Sofyan Amrabat, ya que ambas partes estudian la oferta saudí antes de decidir el futuro del jugador en los próximos días.

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Amrabat es uno de los centrocampistas más destacados de los últimos años, después de brillar con la selección de Marruecos en el Mundial, antes de vivir experiencias en las ligas inglesa y turca, algo que lo convierte en un objetivo idóneo para el deseo del Al-Ittihad de reforzar el centro del campo con un elemento que posee experiencia y solidez defensiva.

El Al-Ittihad espera cerrar la operación rápidamente, especialmente con la proximidad del inicio de la temporada, pues la directiva considera que la incorporación de Amrabat compensará el vacío dejado por Fabinho y dotará al equipo de una fuerza adicional en el centro del campo antes de disputar los compromisos locales y continentales.