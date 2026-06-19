El Inter ofrece cincuenta millones y espera presentar pronto al sustituto de Denzel Dumfries

El Inter está a punto de fichar a Marco Palestra, según Fabrizio Romano. Los milaneses ofrecen cincuenta millones de euros por el posible sucesor de Denzel Dumfries.

Con la salida del holandés, los nerazzurri buscan un sustituto y han fijado su mirada en el defensa del Atalanta.

Este defensa y centrocampista de 21 años pertenece a la entidad bergamasca, pero esta temporada ha jugado cedido en el Cagliari: en 37 partidos ha marcado un gol y dado cuatro asistencias.

Formado en la cantera del Atalanta, ha jugado 16 partidos con el primer equipo y la temporada pasada dio el salto definitivo.

Según Romano, jugador y club ya acordaron las condiciones personales y solo faltan detalles. El fichaje está muy cerca.

Con la selección italiana debutó en la repesca mundialista ante Irlanda del Norte y luego entró como suplente contra Bosnia.

También jugó el amistoso contra Luxemburgo hace unas semanas, aunque se quedó en el banquillo todo el partido.