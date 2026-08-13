El Inter volverá a reforzarse con un internacional inglés. Después de que anteriormente se hiciera oficial la llegada de John Stones, ahora es cuestión de tiempo que también Djed Spence sea presentado a los interistas. El viernes pasará el reconocimiento médico y firmará su contrato de cinco años en San Siro.

Según el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el Inter paga una cantidad fija de 31,5 millones de euros al Tottenham Hotspur, donde su contrato se extendía hasta mediados de 2029. A través de bonus, la cifra total puede ascender a 35 millones de euros. Según se informa, Spence cobrará unos tres millones de euros por temporada.

Será la segunda aventura italiana para Spence, que en 2022 dio el salto del Middlesbrough al Tottenham. No logró asentarse de inmediato: fue cedido sucesivamente al Stade Rennes, Leeds United y Genoa.

Tras su regreso de Italia en 2024, Spence sí se convirtió en un fijo en los Spurs y, con sus irrupciones, en una importante arma ofensiva. El año pasado logró el mayor éxito de su carrera con la conquista de la Europa League.

Su irrupción definitiva en la escena mundial llegó el verano pasado. Spence causó una gran impresión con Inglaterra, y eso que en un primer momento los medios británicos se preguntaban qué hacía en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial.

Con este lateral derecho de vocación ofensiva, que también puede actuar como lateral izquierdo, el Inter tiene prácticamente cerrado al sustituto que quería para Denzel Dumfries. El internacional neerlandés dejó Milán este verano para dar el siguiente paso en el Real Madrid.

Además de Stones, el Inter también se reforzó este verano con el portero Ivan Provedel (Lazio) y Aleksandar Stankovic, que fue recomprado al Club Brugge por 23 millones de euros mediante una opción de recompra. Además, Manuel Akanji fue incorporado de forma definitiva desde el Manchester City. Spence será el fichaje más caro del club hasta ahora este verano.