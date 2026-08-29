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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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El escenario de 1974 devuelve al Tottenham al círculo de la preocupación

Tottenham vs Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
R. De Zerbi
Inglaterra
Italia

Crisis temprana

El Tottenham Hotspur entró en una crisis temprana con el inicio de la nueva temporada de la Premier League, tras encajar su segunda derrota consecutiva ante el Newcastle United por 0-2, la noche del sábado, quedando sin puntos ni goles después de las dos primeras jornadas.

El conjunto londinense cayó al último puesto de la tabla de clasificación, mientras que el Newcastle elevó su cuenta a 4 puntos y ascendió a la tercera posición.

Este inicio ha devuelto la inquietud a la afición de los Spurs tras salvarse del peligro del descenso la temporada pasada, debido a un escenario que no se repetía desde la temporada 1974-75, cuando el equipo perdió sus dos primeros partidos en la liga sin marcar ningún gol, según la cadena Opta.



El Tottenham y su entrenador Roberto de Zerbi afrontan ahora una prueba temprana para recuperar el equilibrio, ante la necesidad de poner fin a la racha de resultados negativos y encontrar soluciones ofensivas que devuelvan al equipo a la senda de las victorias.

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