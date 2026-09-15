La aventura del alemán Dino Toppmöller con el Lens no duró mucho, después de que la directiva del club decidiera poner un fin sorpresivo a su experiencia, en una decisión que generó numerosas interrogantes, antes de que la prensa alemana revelara la verdadera razón detrás de este cese, que llegó en un momento sumamente delicado.

Y aunque el Lens no ha anunciado oficialmente la decisión hasta ahora, el sitio "Foot Mercato" reveló la salida del entrenador de 45 años, antes de que el diario "La Voix du Nord" confirmara la noticia, tras solo seis partidos al frente del cuerpo técnico del equipo y tres días antes del esperado enfrentamiento ante el Mónaco en la liga francesa.

En paralelo a la salida de Toppmöller, surgió el nombre de Yannick Cahuzac para asumir la responsabilidad de manera provisional durante el partido contra el Mónaco. El entrenador había regresado al Lens este verano, tras trabajar como asistente del entrenador Olivier Pantaloni en el Lorient entre enero de 2024 y junio de 2026.

Cahuzac, cercano al director deportivo Jean-Louis Leca, goza de un fuerte respaldo dentro del club, lo que abre la puerta a la posibilidad de que continúe durante un periodo más largo. Pero su tarea no será sencilla, especialmente porque esta temporada se someterá al examen del título de entrenador "BEPF", lo que podría imponerle ausencias de aproximadamente una semana cada mes.

La normativa francesa impone una multa de 25.000 euros al club por cada partido que dispute sin un entrenador que posea el título de entrenador requerido.

Pero la mayor sorpresa vino de Alemania, donde el diario "Bild" reveló que el cese de Toppmöller no está directamente relacionado con la caída de resultados del equipo, a pesar de que el Lens sufrió dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos de la liga francesa.

Según el informe, la crisis comenzó cuando la directiva del Lens comunicó a Toppmöller el despido de su asistente Nelson Morgado, quien trabajaba a su lado desde el año 2017. Morgado había provocado el descontento de algunos miembros del club, y en especial de integrantes del cuerpo técnico francés, por su continua exigencia de más compromiso y entusiasmo.

Los informes indican que Toppmöller rechazó la decisión de despedir a su asistente, considerando el asunto como una intromisión directa de la directiva en su trabajo técnico. Al final, ambas partes no lograron contener la disputa, y el conflicto se saldó con la salida del entrenador alemán del Lens tras un periodo sumamente breve.

Toppmöller dependía de Saud Abdulhamid de forma fundamental en la alineación del Lens, antes de que el internacional saudí sufriera una lesión a nivel de la rodilla que lo alejó de los terrenos de juego, y hasta ahora no ha podido regresar a los partidos.