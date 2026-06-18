El ejército mexicano irrumpe en el campamento de la selección de Corea del Sur

En circunstancias aún misteriosas, fuerzas militares mexicanas derribaron un dron que sobrevolaba el campo de entrenamiento de la selección de Corea del Sur en Guadalajara, mientras el equipo se preparaba para enfrentar a México en el Mundial 2026.

Según Sky News Arabia, las fuerzas mexicanas lo detectaron con equipos especializados y lo neutralizaron de inmediato, según un responsable federal.

Por ahora se desconoce quién lanzó el dron o si buscaba espiar las tácticas del equipo.

El seleccionador surcoreano, Hong Myung-bo, comentó: «Durante nuestro entrenamiento, apareció un dron en el cielo».

Añadió: «Por suerte ocurrió antes de que trabajáramos en nuestras estrategias, así que no nos afectó, pero el momento era muy delicado durante la preparación del partido y lo ocurrido es realmente lamentable».

Las autoridades mexicanas no han precisado la hora del incidente ni si hay detenidos.

En los últimos días se han neutralizado varios drones que intentaban acercarse a las zonas de seguridad alrededor de los estadios de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El incidente se inscribe en el operativo “Cocolcan”, activado en marzo con unos 100 000 efectivos de seguridad y militares, que incluye medidas reforzadas y alertas tempranas para resguardar a selecciones, estadios y aficionados.

En Canadá, las autoridades han prohibido los vuelos de drones no autorizados sobre estadios e instalaciones de entrenamiento en Vancouver y Toronto hasta el 7 de julio.