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FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

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El dolor es enorme. Ancelotti rompe su silencio tras la debacle de Brasil

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
C. Ancelotti
Brasil
Noruega
EE. UU.
Italia

Su primer comentario tras la eliminación de la «Seleção»

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, reafirmó su confianza en el proyecto tras la eliminación del Mundial 2026 por 2-1 ante Noruega en octavos.

Un día después de la eliminación, que muchos brasileños consideran una catástrofe, el técnico italiano publicó en sus redes: «Hoy el dolor es intenso, pero nuestra confianza en lo que estamos construyendo sigue siendo firme. Seguiremos trabajando por nuestra selección nacional. Siempre juntos... Siempre Brasil».

En 17 partidos al frente de Brasil, Ancelotti sumó 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

En el Mundial 2026 ganó tres partidos y empató uno, hasta caer 2-1 ante Noruega en octavos por doblete de Haaland.

World Cup
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Noruega
NOR
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Inglaterra
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En el próximo parón de septiembre-octubre jugará dos veces contra Australia y busca un amistoso más ante una selección asiática.

Ancelotti, vinculado a la CBF hasta 2030, seguirá al frente del equipo.

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