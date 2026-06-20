El «Club de los 100»: Holanda se codea con siete gigantes en una estadística destacada

Holanda goleó 5-1 a Suecia en la segunda jornada del Mundial y alcanzó los 100 goles en la historia de la Copa del Mundo.

Según la red de estadísticas «Squadka», Holanda se une a Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Italia, España e Inglaterra como las únicas selecciones con 100 goles o más en la historia del Mundial.

Además, cinco de los siete goles que Holanda ha marcado en el Mundial 2026 llevan la firma de jugadores del Liverpool —Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch y Cody Gakpo—, ya sea con goles o asistencias.

Además, destacó la actuación de Denzel Dumfries, autor de dos asistencias.

Además, ganó 5 duelos, realizó 4 despejes, completó 3 de 3 entradas, recuperó el balón 3 veces y generó dos ocasiones claras de gol.

Así, Dumfries acumula cuatro asistencias en las dos últimas Copas.

Holanda suma 4 puntos, por 3 de Suecia.