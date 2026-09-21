El Barcelona compite con 9 clubes por una joya brasileña

El responsable del departamento de ojeadores del Barcelona, Joao Amaral, estuvo presente ayer domingo en Curitiba para seguir de cerca a Arthur Dias, defensa del Athletico Paranaense, después de que Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo convocara.

El diario Sport señaló que Arthur Dias es uno de los defensas emergentes más destacados de la liga brasileña, y que su progresión con el Athletico Paranaense ha alcanzado un nivel llamativo, hasta el punto de que Ancelotti lo incluyó en la lista de la Canarinha, pese a que todavía tiene 19 años.

Arthur Dias se ha convertido en titular con el Athletico Paranaense, que ocupa el tercer puesto en la clasificación de la liga brasileña, tras 28 jornadas, con 49 puntos, y solo lo superan los gigantes Palmeiras y Flamengo.

Arthur Dias posee grandes cualidades físicas, ya que mide 1,88 metros, y destaca por sus avanzadas prestaciones técnicas. Es un jugador zurdo, pero ofrece un rendimiento que lo hace parecer un jugador ambidiestro, además de distinguirse por su fiabilidad en el pase, tanto en las distancias cortas como en los balones largos.

También destaca por su velocidad y capacidad de corrección, y juega sin problemas en las dos posiciones de central por ambos lados, y gracias a su calidad y personalidad dentro del campo, posee sin duda las condiciones que encajan con el Barcelona.

Según lo publicado por el sitio Um Dois Esportes, el responsable del departamento de ojeadores del Barcelona, Joao Amaral, estuvo presente ayer domingo en Curitiba para seguir a Arthur Dias durante el partido entre el Athletico Paranaense y el Bahia, que se disputó en el estadio Arena da Baixada y terminó con victoria de los locales por 2-1, después de que el portero Mycael detuviera un penalti en el tiempo añadido.

Durante este partido, Arthur Dias jugó los 90 minutos, vio una tarjeta amarilla y ofreció una buena actuación, tras jugar en el costado izquierdo dentro de una línea defensiva formada por 3 jugadores, junto a Juan Felipe Aguirre y Dantas.

Este fue el partido número 26 que disputa el joven central en la liga brasileña esta temporada, ya que solo se ausentó de dos partidos por acumulación de tarjetas, y Arthur Dias llegó también a su partido número 50 con el primer equipo del Athletico Paranaense, con el que está vinculado mediante un contrato hasta diciembre de 2028.

El sitio Um Dois Esportes afirmó: "La llegada de Joao Amaral a Brasil representa una señal de la posibilidad de que el Barcelona entre en la carrera por el fichaje del jugador, especialmente frente al Tottenham inglés. Durante el actual mercado de fichajes, se rechazó una oferta del club londinense por valor de 21 millones de euros por el 80% de los derechos económicos del jugador".

Según la misma fuente, el Barcelona se ha convertido en el décimo club europeo que ha mostrado interés en el defensa emergente, y entre los clubes interesados también figuran el Atlético de Madrid, el Como que dirige Cesc Fàbregas y el Benfica, además de clubes ingleses como el Newcastle, el Nottingham Forest y el Brentford.

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