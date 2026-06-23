El Barcelona cierra oficialmente un nuevo fichaje

El FC Barcelona ha anunciado este martes el fichaje del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, con un contrato hasta 2029. La operación refuerza la cantera de La Masía.

El Barça ha pagado 1,5 millones más variables por su cláusula al Al Ahly y el jugador ha firmado por tres temporadas.

Un inicio difícil y un despegue fuerte

Los primeros días fueron duros por problemas con su visado, que lo obligaron a regresar a Egipto. Finalmente debutó a principios de marzo.

Aunque se esperaba que se uniera al Barça Atlètic, comenzó con el juvenil y, en pocas semanas, mostró ser «un delantero de un calibre poco común en La Masía», según el club.

Ha marcado 6 goles en 11 partidos

En 11 partidos con el Barça marcó 6 goles, exhibiendo una gran capacidad de remate que le llevó a ser convocado por la selección egipcia, dirigida por Hossam Hassan, para el Mundial 2026.

De La Masía al Mundial

Es el único delantero centro de la selección y jugó unos 20 minutos en los dos primeros partidos del Mundial, ante Bélgica y Nueva Zelanda, contribuyendo a la histórica victoria sobre los oceánicos.

Antes del torneo recibió entrenamiento personal de Mohamed Salah, muestra del interés en potenciar el talento joven.

Un futuro prometedor

El club catalán destaca sus cualidades únicas, su afán de aprendizaje y reitera su deseo de formarlo para que sea «un delantero que vaya más allá del gol».