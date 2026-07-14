El Barcelona bate su récord histórico en la Copa del Mundo tras 16 años

El FC Barcelona, campeón de Liga, lidera el Mundial con 10 jugadores en semifinales.

El club catalán ha batido su récord: 10 jugadores en semifinales, por encima de los 8 de Sudáfrica 2010, según ESPN.

La mayoría pertenece a la selección española, con ocho futbolistas liderados por la joven promesa Lamine Yamal, el fichaje inglés Anthony Gordon y el defensa francés Jules Koundé.

Muy cerca le sigue el Atlético de Madrid, con nueve jugadores en esta ronda: cinco en la selección argentina, entre ellos Giuliano Simeone, hijo del técnico Diego Simeone. Los otros cuatro visten la camiseta de España, que hoy se mide a Francia en Arlington.

El Arsenal inglés aporta ocho futbolistas: cuatro en la selección inglesa que se medirá a Argentina el miércoles en Atlanta y tres en la española, además del defensa francés William Saliba.

El rendimiento de la selección española ha destacado por la actuación de la estrella del Arsenal Mikel Merino, autor de los goles decisivos ante Portugal y Bélgica que llevaron a su país a semifinales. Así se convirtió en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar más de un gol decisivo como suplente en la fase eliminatoria.

A continuación, el desglose de los jugadores de los tres grandes clubes en las semifinales:

Barcelona (10): ocho españoles (Juan García, Pau Kubarsi, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal), el francés Jules Koundé y el inglés Anthony Gordon.

Atlético de Madrid (9): cinco argentinos: Nahuel Molina, Julián Álvarez, Tiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso; y cuatro españoles: Marc Popel, Alejandro Grimaldo, Álex Baena y Marcos Llorente.

Arsenal (8): cuatro ingleses (Declan Rice, Bukayo Saka, Iberichi Eze y Noni Madueke), tres españoles (David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino) y el francés William Saliba.