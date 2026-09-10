El Arsenal prepara una grata sorpresa para Arteta

El Arsenal está trabajando para dar los últimos retoques a un acuerdo con su entrenador, Mikel Arteta, sobre su nuevo contrato, tan esperado.

La cadena BBC informó, citando fuentes conocedoras del desarrollo de las negociaciones, de que las conversaciones han experimentado avances en el último periodo, en medio de una plena confianza por parte de todos los implicados en ellas de que el técnico español renovará su contrato.

De hecho, Arteta actuó de forma decisiva el mes pasado para poner fin a cualquier duda que quedara sobre su futuro, al afirmar: "Todos están tranquilos porque el momento del contrato no será un problema, porque mi deseo es sin duda quedarme aquí, y estoy feliz con el equipo".

Del mismo modo, el director ejecutivo del Arsenal, Richard Garlick, dijo que confirmar la firma de Arteta de su nuevo contrato a largo plazo no es más que cuestión de tiempo.

Se espera que Arteta se convierta en uno de los entrenadores mejor pagados del mundo del fútbol una vez que firme su nuevo contrato, después de que el Arsenal se comprometiera a mejorar considerablemente su contrato actual, que asciende a 10 millones de libras esterlinas anuales, además de otros 5 millones al clasificarse para la Liga de Campeones de Europa.

Al contrato actual de Arteta solo le quedan 9 meses, y desde su nombramiento en diciembre de 2019, el técnico español ha logrado transformar al Arsenal, de un club que había perdido su plaza en la Liga de Campeones de Europa, a un equipo que se coronó campeón de la Premier League por primera vez en 22 años la pasada temporada.

El Arsenal es el máximo favorito para retener su título doméstico, y además cuenta con serias opciones para ganar la Liga de Campeones de Europa por primera vez en su historia esta temporada.

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