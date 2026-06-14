El árbitro comete un error flagrante en el partido entre Alemania y Curazao; el VAR no interviene

Alemania y Curazao protagonizaron el domingo por la noche una animada primera parte en el Houston Stadium. Sin embargo, ya en los primeros compases del partido se produjo un momento llamativo, en el que los alemanes se sintieron visiblemente perjudicados por el arbitraje.

En el minuto 11, tras un disparo desviado de Leroy Sané, Alemania pidió corner, pero el árbitro Jalal Jayed concedió saque de puerta a Curaçao. El VAR no intervino, lo que generó sorpresa en el campo.

Sin embargo, el reglamento del Mundial lo justifica: el VAR solo puede intervenir si un córner incorrecto genera un gol.

Si no se concede el córner, como aquí, no puede actuar. La decisión del árbitro, por errónea que sea, se mantiene.

El VAR, Zakhele Siwela, actuó según el protocolo pese a la frustración alemana. Los alemanes no fueron los únicos en quejarse del arbitraje.

Al descanso, el técnico de Curaçao, Dick Advocaat, protestó airadamente, sobre todo por el penalti señalado a Alemania justo antes del intermedio, que dejó a su equipo 3-1 abajo.