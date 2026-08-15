Ajax y NEC han llegado a un acuerdo por Ahmetcan Kaplan, según informa el periodista especializado del club Johan Inan, del Algemeen Dagblad. El traspaso nacional rondaría los 2,5 millones de euros.

En Nimega, Kaplan va a firmar por cuatro temporadas, por lo que quedará vinculado hasta mediados de 2030. La pasada temporada, el turco ya jugó como cedido en el NEC.

En 30 partidos oficiales con el NEC, Kaplan dejó una excelente impresión. Además, logró marcar en dos ocasiones.

Tras cuatro años, Kaplan se acerca a una salida definitiva del Ajax. En el verano de 2022, el zurdo fue fichado del Trabzonspor por nada menos que 9,5 millones de euros.

Su balance final quedará en 25 partidos oficiales con la camiseta del Ajax. En el NEC, Kaplan compartirá equipo esta temporada con su compatriota Emre Mor.

Para el conjunto de Nimega, Kaplan es un refuerzo muy necesario, sobre todo ahora que Philippe Sandler estará de baja durante mucho tiempo.

El NEC sigue esperando clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Una eliminatoria a doble partido contra el FK Bodø/Glimt es el último obstáculo.