El Ajax trabaja en el regreso de Edson Álvarez

El Ajax trabaja intensamente en el regreso de Edson Álvarez, según ha informado Mike Verweij este martes. El mexicano ya ha mantenido conversaciones con el director deportivo Jordi Cruijff.

Según el periodista que sigue la actualidad del Ajax para De Telegraaf, la operación será complicada. Además, el Ajax tiene una fuerte competencia del Real Sociedad, que también quiere hacerse con el mexicano.

El West Ham United quiere desprenderse de Álvarez este verano. El club todavía pide quince millones de euros por sus servicios. El Ajax está dispuesto a pagar esa cantidad, pero antes necesita vender.

Como las salidas todavía no avanzan a gran ritmo, el club ha esperado mucho tiempo antes de dirigirse a Álvarez, pero ahora que la competencia del Real Sociedad se intensifica, el Ajax tendrá que actuar.

El director deportivo Jordi Cruijff ya ha hablado con el centrocampista defensivo, que en su primera etapa en el Ajax vistió la camiseta del conjunto de Ámsterdam en 147 ocasiones. Marcó trece goles y dio seis asistencias.

Según Verweij, la "clave" de las negociaciones podría estar en el hecho de que el West Ham United todavía le debe al Ajax catorce de los 38 millones de euros por Álvarez. "Aun así, según se informa, el Ajax prefiere crear su propia ‘caja de guerra’ a través de un traspaso antes que adelantar los últimos plazos de pago del West Ham United", escribe Verweij.



La Real Sociedad ha presentado una oferta de 7,5 millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos de traspaso. Esa posibilidad también está siendo estudiada por el Ajax. El Ajax también contempla una posible cesión, pero el West Ham prefiere no hacerlo.







