El Ajax suma, además de Adingra, otro extremo izquierdo: el reconocimiento médico ya está programado

El Ajax trabaja seriamente en la llegada de Leo Salazar Hinojosa, según informa Mike Verweij en nombre de De Telegraaf. El club de Ámsterdam quiere llevarse a Países Bajos al extremo izquierdo de diecinueve años del Espanyol B, en principio para el Jong Ajax.

Salazar debe tener tiempo en el Jong Ajax para seguir desarrollándose y, finalmente, dar el salto al primer equipo. Fuentes en España informan a De Telegraaf de que el Ajax está trabajando en una cesión para el joven atacante, una fórmula muy apreciada por el director técnico Jordi Cruijff.

Con ello, el club de Ámsterdam no solo quiere ampliar sus opciones en la banda izquierda a corto plazo, sino también de cara al futuro. Salazar está considerado claramente como un talento de largo recorrido, mientras que el Ajax también trabaja al mismo tiempo en un refuerzo que pueda incorporarse de inmediato al primer equipo.

La máxima prioridad en estos momentos es cerrar la llegada de Simon Adingra. El atacante de 24 años del Sunderland debe llegar a Ámsterdam en calidad de cedido y dentro de la plantilla es visto como el sustituto de Mika Godts.

Según Verweij, si hay acuerdo el Ajax tendría que desembolsar en total 3,8 millones de euros entre salario y cuota de cesión por Adingra. Además, el director técnico Jordi Cruijff intenta incluir en la operación una opción de compra de, según se informa, dieciséis millones de euros.

Mientras tanto, para la llegada de Salazar el Ajax ya ha reservado espacio para un reconocimiento médico, de modo que se pueda actuar rápidamente en cuanto los clubes implicados den su autorización.

Además, el Ajax sigue buscando un refuerzo para la defensa. Thilo Kehrer, del AS Monaco, está claramente en el punto de mira como central diestro y experimentado, y las conversaciones entre ambos clubes sobre una posible cesión simple ya están en marcha. Según Foot Mercato incluso ya hay un acuerdo al respecto entre Ajax y Monaco.