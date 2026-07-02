El Ajax se libra definitivamente del fichaje fallido de Mislintat, con su elevado sueldo

Branco van den Boomen, de 30 años, dejará el Ajax tras llegar a un acuerdo con el Angers. Solo faltan detalles contables para el anuncio oficial.

La semana pasada se confirmó que no se presentó al primer entrenamiento del Ajax, pues el fichaje ya estaba en su fase final. El centrocampista regresa al club donde ya jugó cedido en la segunda mitad de la temporada 2025/26, disputando quince partidos.

Según el periodista deVI Joost Blaauwhof, el fichaje ya está cerrado y solo falta la firma oficial, prevista para julio.

Ajax, que aún tenía un año de contrato con él, recibirá una indemnización cuya cifra aún no se ha hecho pública.

Llegó al Ajax en verano de 2023 como agente libre tras brillar en el Toulouse; firmó hasta 2027 y fue el primer fichaje de Sven Mislintat. Desde entonces figura entre los mejor pagados del club.

En su primera temporada en Ámsterdam jugó 29 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, pero una lesión de rodilla le costó la titularidad.

Las lesiones persistieron la temporada siguiente: problemas de espalda redujeron su participación.

La dolencia se prolongó hasta la temporada 2025/26: regresó en diciembre, pero ya no recuperó la titularidad. Tras un préstamo en el Angers, ahora seguirá su carrera en el club francés.

En total, Van den Boomen ha disputado 56 partidos con el primer equipo del Ajax, en los que ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias.