El Ajax se despide definitivamente de su centrocampista

Kian Fitz-Jim deja definitivamente el Ajax para fichar por el Torino, según ha hecho oficial el club de Ámsterdam. El centrocampista tenía contrato en el Johan Cruijff ArenA hasta el verano del próximo año. Anteriormente ya se supo que el Ajax ingresará tres millones de euros por el traspaso.

El Ajax agradece a Fitz-Jim sus años en el club y le desea mucho éxito en su desafío en la Serie A. No se publican declaraciones del jugador que se marcha.

El martes, Gianluca di Marzio ya escribió que el Ajax estaba negociando con el Torino por un traspaso del centrocampista. Sin embargo, no mencionó ninguna cantidad.

Nicola Schira sí lo hizo. Ajax y Torino llegaron, según él, a un acuerdo por una cantidad de traspaso de cuatro millones de euros. Fitz-Jim tiene preparado un contrato hasta mediados de 2030.

Fitz-Jim disputó un total de 72 partidos con el primer equipo del vigente récord de títulos de Países Bajos. En ellos logró marcar siete goles y dar dos asistencias. También fue cedido brevemente por el Ajax al Excelsior, con el que disputó doce encuentros.

Por cierto, el Torino aún no ha informado de la llegada del jugador del Ajax. El nuevo club de Fitz-Jim terminó la temporada pasada en la duodécima posición de la Serie A.