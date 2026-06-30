El Ajax se despide de tres jugadores

El Ajax se despide de Vitezslav Jaros, Takehiro Tomiyasu y Oleksandr Zinchenko. A los tres les vence el contrato en Ámsterdam y no se les renovará.

«Queremos dar las gracias a Vitezslav, Takehiro y Oleksandr por su esfuerzo y su contribución al club, y les deseamos mucho éxito en la siguiente etapa de su carrera», ha escrito la directiva del Ajax este martes en X.

Jaros fue portero titular gran parte de la temporada pasada, pero una lesión tras el parón invernal le obligó a ceder el puesto al fichaje Maarten Paes.

El director técnico, Jordi Cruijff, baraja a Marc-André ter Stegen como portero titular y negocia su cesión desde el FC Barcelona.

Zinchenko firmó el 1 de febrero un contrato de seis meses con el Ajax. Una semana después sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados que lo mantiene inactivo desde entonces.

Tomiyasu llegó en invierno, disputó solo 236 minutos y sufrió varias lesiones.

El Venezia, recién ascendido a la Serie A, sigue sus pasos, aunque se desconoce si el lateral derecho está interesado en fichar por el club italiano.