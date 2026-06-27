El Ajax rescinde el contrato de Marijn Beuker con efecto inmediato

El Ajax ha rescindido el contrato de Marijn Beuker con efecto inmediato, según informa Het Algemeen Dagblad.

Según el experto en el Ajax Mike Verweij, la semana que viene se iba a hablar con él sobre su puesto, pero ahora ya no es necesario.

Verweij indica que el director deportivo detectó «inexactitudes en su currículum embellecido de LinkedIn», lo que el club le reprocha.

Además, se le considera corresponsable de los fichajes fallidos de la temporada pasada, como los de Raúl Moro, Ko Itakura, Óscar Gloukh y James McConnell.

El sábado aún no se confirmaba su salida, pues llegó recomendado por el asesor del Consejo de Supervisión, Louis van Gaal, lo que le otorgaba cierta ventaja.

En las últimas semanas se sucedieron comunicados de prensa desde Ámsterdam, y Beuker fichó a varios jugadores de la cantera.



