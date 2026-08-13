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El Ajax piensa en Steven Bergwijn como sustituto de Mika Godts

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El Ajax ha preguntado al Al-Ittihad por Steven Bergwijn. El club de Ámsterdam estudió las posibilidades de llevarlo de vuelta al Johan Cruijff ArenA, según sabe Mounir Boualin.

El martes apareció en Voetbal International la información de que Bergwijn podía salir de Al-Ittihad por una fracción de su precio de compra (21 millones de euros).

El Ajax estaba interesado en el extremo izquierdo, que en caso de una eventual venta de Mika Godts podría servir como su sustituto.

Sin embargo, todo apunta a que Bergwijn no regresará a Ámsterdam. Según Boualin, Al-Ittihad ha cambiado de postura y el atacante podría ampliar su contrato, que expira próximamente, en Arabia Saudí.

El club está actualmente en conversaciones con él para un nuevo contrato hasta mediados de 2028 o incluso 2029. Por ello, el futuro de Bergwijn parece estar en Arabia Saudí, aunque todavía debe aceptar la propuesta.

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Según Boualin, varios clubes de Europa estaban interesados en el exjugador del PSV, Tottenham Hotspur y Ajax, pero todos se quedarán sin opciones por el fichaje récord del club de Ámsterdam (32 millones de euros).

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