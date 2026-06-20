El Ajax llega a un acuerdo y vende a un centrocampista

El Ajax ha acordado la venta de Sivert Mannsverk al Sparta de Praga, según un comunicado oficial del club de Ámsterdam.

La pasada temporada, el centrocampista ya jugó cedido en el club checo, que entonces incluyó una opción de compra en el acuerdo. Finalmente, no la ejerció.

El conjunto checo confiaba en pagar menos y lo ha logrado; el monto del traspaso no se ha hecho público.

Mannsverk, fichado en 2023 por Sven Mislintat, solo jugó 18 partidos con el Ajax y tenía contrato hasta 2028.

Su salida de la nómina amplía margen salarial para nuevos fichajes.

Con el Sparta de Praga, Mannsverk fue la temporada pasada principalmente un jugador de rotación bajo las órdenes del entrenador Brian Priske. Disputó 1.569 minutos, repartidos en 27 partidos oficiales.