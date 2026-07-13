El Ajax llega a un acuerdo verbal con el delantero de la Juventus

El Ajax ha alcanzado un acuerdo verbal con Diego Pugno, según Fabrizio Romano y Matteo Moretto. El delantero de la Juventus, de 20 años, está ilusionado con jugar en la Eredivisie.

Milita en el Juventus Next Gen (Serie C) y destaca por su técnica y lectura del juego, además de su capacidad para marcar dentro y fuera del área.

El delantero, de 1,86 metros, llegó a la cantera de la Juventus en 2021 y tiene contrato hasta 2026. Debutó con el primer equipo en diciembre de 2024 y acumula seis minutos de juego.

Se desconoce la cifra que el Ajax está dispuesto a pagar y las condiciones del contrato. Transfermarkt valora al delantero en 400 000 euros.

Además, el Ajax sigue interesado en Marcos Leonardo. Ya contactó con el jugador del Al-Hilal y analiza si ficharlo en propiedad o cedido.

El jugador, fichado en 2024 por 40 millones de euros al Benfica, ya habló con el director técnico Jordi Cruijff y se muestra abierto a fichar por el Ajax, con quien se reunirá de nuevo pronto.

El Ajax ya vio cómo Wout Weghorst se marchaba al FC Twente y podría perder también a Kasper Dolberg este verano.