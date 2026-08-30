El Ajax ganó este domingo por 0-4 al Telstar a domicilio en la Eredivisie VriendenLoterij. El conjunto de Ámsterdam jugó con muchas dificultades antes del descanso, pero aun así acabó marcando claramente las diferencias con los goles de Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare y el suplente Marcos Leonardo.

El Ajax comenzó con Dies Janse en el once como sustituto de Youri Baas, mientras que Oscar Gloukh actuó por la izquierda. El equipo del técnico Míchel Sánchez tuvo mucho el balón desde el inicio, pero apenas logró generar peligro. El ritmo fue bajo y el Telstar mantuvo a los visitantes alejados de su portería propia sin demasiados problemas.

El conjunto local empezó a dejarse ver algo más a medida que avanzaba la primera parte. A los 27 minutos, el Telstar dispuso de un saque de esquina después de que Janse bloqueara un centro de Jelani Seedorf, mientras que Rui Mendes poco después remató fuera tras girarse. En ese momento, el Ajax seguía sin haber creado ninguna ocasión seria.

A los 37 minutos, en la primera oportunidad real del Ajax, llegó directamente el 0-1. Berghuis puso un córner peligroso hacia dentro y Klaassen, desde cerca, mandó el balón al fondo de la red. Poco después, Gerald Alders lo intentó desde lejos para el Telstar, pero Marc ter Stegen evitó el gol.

Poco antes del descanso, el Ajax creyó marcharse al vestuario con una ventaja más amplia. Gloukh asistió a Julian Brandt con un pase sutil, tras lo cual el alemán picó el balón con clase por encima de Ronald Koeman junior. Sin embargo, Brandt estaba en fuera de juego por muy poco y, tras la revisión del VAR, el gol quedó definitivamente anulado.

El Telstar tuvo una oportunidad inmejorable para empatar poco después del descanso. Alders le robó el balón al displicente Jorthy Mokio y lanzó a Mendes, pero Ter Stegen evitó el 1-1 con una buena parada. Unos minutos después, Mendes volvió a rematar fuera, tras lo cual el Ajax se hizo con el partido en poco tiempo.

En el minuto 56, Berghuis dobló la ventaja tras una rápida contra al deshacerse de Tyrone Owusu y marcar con la derecha. Cuatro minutos después llegó también el 0-3: Koeman junior perdió el balón ante Klaassen, después Berghuis asistió a Arokodare y el delantero definió. De este modo, Berghuis tuvo una gran participación en la ventaja del conjunto de Ámsterdam, con un gol y dos asistencias.

En la recta final, Sánchez dio entrada, entre otros, a Abdellah Ouazane, Youri Baas, Oliver Edvardsen y Marcos Leonardo, mientras que Joffre Torrents, llegado desde el FC Barcelona, también debutó con el Ajax como suplente.

Leonardo estableció el 0-4 definitivo en el minuto 78 después de que Koeman junior no pudiera blocar bien un disparo de Ouazane y el brasileño insistiera tras un primer remate flojo. Así, el Ajax acabó logrando una amplia victoria en Velsen-Zuid, pese a una primera parte extremadamente complicada.