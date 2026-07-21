«El Ajax está perdiendo la paciencia con Marc-André ter Stegen»

La pregunta es si Marc-André ter Stegen firmará realmente un contrato de cesión con el Ajax. Mundo Deportivo informa este martes de que el club de Ámsterdam no va a esperar indefinidamente al portero alemán y que el acuerdo de cesión con el FC Barcelona podría incluso fracasar.

Las partes ya acordaron la cesión y el salario que asumirá el Ajax, pero los detalles fiscales retrasan la operación.

El Barcelona insiste en que la solución depende de Ter Stegen y su entorno, y confía en que se desbloqueará.

El Ajax no comparte ese optimismo, no entiende el retraso y, aunque no fija un plazo, no espera eternamente.

Míchel no lo tiene en cuenta para el partido del jueves contra el Vojvodina en la segunda ronda de la Conference League, pues apenas habría tiempo para su adaptación y aún debe pasar el reconocimiento médico. Por ello, no está inscrito.

El guardameta, de 34 años, se mantiene en silencio y sigue entrenando en las instalaciones del Barcelona, donde aún le quedan dos años de contrato.

El Ajax solo lo quiere cedido un año, sin opción de compra, por lo que Ter Stegen regresaría al Barcelona el próximo verano si se concreta el préstamo.