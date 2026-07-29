El Ajax debe temblar tras solicitar el permiso de trabajo para Tolu Arokodare

Ajax solicitó el miércoles por la tarde el permiso de trabajo para Tolu Arokodare, según informa De Telegraaf. Aun así, el periodista Mike Verweij sostiene que será «una carrera contra el reloj».

Todo tiene que ver con la inminente ronda previa de la Conference League. Ajax, tras una victoria por 1-4 ante el FK Vojvodina, ya tiene un pie y medio en la siguiente ronda, pero puede rematar el trabajo este jueves en el Johan Cruijff ArenA.

Después, deberá presentarse una nueva lista de la plantilla ante la UEFA, como muy tarde en la noche del miércoles 5 de agosto, para la siguiente ronda previa contra Shelbourne o Nomme Kalju. Ajax quiere contar entonces ya con Arokodare.

Por eso, Jordi Cruijff vivirá la próxima semana pendiente con gran expectación del permiso de trabajo de Arokodare. Si todo va bien, el delantero será inscrito de inmediato para la siguiente ronda previa europea.

El permiso de trabajo no solo es de gran importancia con vistas a Europa. El entrenador Míchel también quiere poder contar con el delantero de 1,97 metros el domingo 9 de agosto, cuando Ajax abrirá la Eredivisie con un partido fuera de casa contra el PEC Zwolle.

Para ello, Arokodare debe quedar inscrito ante la KNVB como muy tarde el viernes 7 de agosto a las 12.00. Ajax espera completar esos trámites con margen de sobra para que Míchel pueda recurrir a él de inmediato. Arokodare tendrá que pelear principalmente por el puesto de delantero centro esta temporada con Marcos Leonardo, que llegó procedente de Al-Hilal por algo menos de veinte millones.

Arokodare fue incorporado oficialmente por Ajax este miércoles desde Wolverhampton Wanderers. El delantero nigeriano llega cedido por una temporada. Ajax pagará una modesta cantidad por la cesión al club inglés y tiene una opción de compra de veinte millones de euros.