El Ajax de Ámsterdam premia a su estrella marroquí

El club holandés Ajax de Ámsterdam ha anunciado la renovación del contrato de su jugador marroquí Marouan Ben Taleb.

Según la página web del Ajax, Ben Taleb, de 16 años, que juega como defensa y centrocampista, ha firmado un contrato a largo plazo hasta el verano de 2029.

Marouan Ben Taleb juega desde 2024 en la cantera del Ajax, procedente del Sparta de Róterdam.

Esta temporada, Ben Taleb ha formado parte de la plantilla del Ajax Sub-17, dirigida por el entrenador Stan Beil.

Marin Becker, director de fútbol del Ajax, declaró: «Marwan Ben Taleb es un defensa moderno, capaz también de jugar en el centro del campo, que muestra mucha serenidad con el balón y tiene un buen sentido del juego».

Y añadió: «Ben Taleb ha evolucionado como líder, lo que le convierte en una figura influyente tanto dentro como fuera del campo, una cualidad que no debe subestimarse. Estamos seguros de que mantendrá este nivel y seguirá progresando hacia el fútbol profesional».

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