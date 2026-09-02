El Ajax alcanza un acuerdo en España y presenta a un extremo

Ajax y Espanyol han alcanzado un acuerdo por la cesión de Leo Salazar. El extremo zurdo, de diecinueve años, jugará hasta el final de la temporada como cedido en Ámsterdam. Ajax se ha asegurado una opción de compra de, según se informa, un millón de euros y Salazar se incorporará de inmediato al Jong Ajax.

Salazar procede de la cantera del Espanyol. El internacional juvenil español ha formado parte del segundo equipo del club catalán durante las dos últimas temporadas.

El todavía joven e inexperto Salazar debe tener tiempo en el Jong Ajax para seguir desarrollándose y dar finalmente el salto al primer equipo.

De Telegraaf ya informó el martes de que el director técnico Jordi Cruijff estaba trabajando en una fórmula de cesión para Salazar. Un día después, el atacante firma por tanto un contrato de cesión en Ámsterdam.

Salazar está considerado claramente como un talento de largo recorrido. Quizá debute el viernes con el Jong Ajax, que visita al Almere City FC en la Keuken Kampioen Divisie.

El cedido tiene en el Espanyol un contrato que todavía se extiende por dos temporadas más. Hasta ahora ha jugado 43 veces con el filial, pero Salazar aún no había tenido minutos en el primer equipo.

Ajax también trabaja en la llegada de Simon Adingra, un extremo de 24 años del Sunderland. Según Sky Sports, los de Ámsterdam quieren volver a someter a reconocimiento al extremo de 24 años del Sunderland, que se perdió el inicio de la liga en la Premier League por una lesión.