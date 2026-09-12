El Al Ahly egipcio ya conoce a su rival en la ronda de los 32 de la Copa Confederación de la CAF, después de que el Kitara ugandés sellara su clasificación a la segunda ronda preliminar tras superar al Mogadiscio City somalí en el marcador global de los partidos de ida y vuelta.

El Kitara aseguró su billete a la siguiente fase este sábado, tras repetir su victoria sobre el conjunto somalí por dos goles a cero en el partido de vuelta, confirmando así su triunfo en la ida por 2-1 y cerrando la eliminatoria con un global de 4-1.

El pase del Kitara a la segunda ronda preliminar representa un logro para el equipo ugandés, que disputa apenas su segunda participación en la Copa Confederación, tras su debut en el torneo durante la temporada 2024-2025.

El Kitara reservó su lugar en las competiciones continentales después de coronarse campeón de la Copa de Uganda, para continuar así su andadura africana midiéndose al Al Ahly en la próxima ronda.

Está previsto que el partido de ida entre el Al Ahly y el Kitara se dispute uno de los días 16, 17 o 18 del próximo octubre, mientras que el conjunto egipcio será anfitrión del encuentro de vuelta en El Cairo uno de los días 23, 24 o 25 del mismo mes.