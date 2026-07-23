El acuerdo está cerrado: Garnacho ficha por un nuevo club inglés

El extremo argentino Alejandro Garnacho completó este jueves su traspaso desde el Chelsea en calidad de cedido, en una operación que incluye una opción de compra que podría convertirse en obligatoria al cumplirse determinadas condiciones.

Según informó el diario francés «L'Équipe»el Aston Villa cedió al exjugador del Manchester United, con una opción de compra de 50 millones de euros, que se activará después de que el futbolista de 22 años dispute un número determinado de partidos.

En caso de activarse la cláusula, Garnacho firmará un contrato de cuatro años con el Aston Villa.

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Garnacho se formó en las categorías del Manchester United, antes de debutar con el primer equipo en 2022, y después se marchó al Chelsea en el verano de 2025, cuando el Aston Villa ya se había interesado en su fichaje en aquel momento.

El extremo argentino disputó 43 partidos con la camiseta del Chelsea, en los que marcó 8 goles y repartió 4 asistencias, pero no logró consolidar del todo su lugar en Stamford Bridge.

La incorporación de Garnacho llega para reforzar la línea ofensiva del Aston Villa, y se espera que suponga una fuerte adición para el equipo, especialmente después de que el centrocampista suizo Johann Manzambi ocupara el lugar de Morgan Rogers, quien se marchó al Chelsea en una operación récord.