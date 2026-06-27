Egipto e Irán empatan en el destacado «FIFA Pride Match»

Egipto e Irán empataron 1-1 el sábado en su último partido del Grupo G. Este resultado clasificó a Bélgica como primera de grupo.

El encuentro coincidió con la celebración del Orgullo en Seattle, por lo que pasará a la historia como el «FIFA Pride Match».

En Egipto, Omar Marmoush (Manchester City) se quedó en el banquillo, mientras que Mohamed Salah fue titular. Por Irán, el punta del Porto Mehdi Taremi fue el más destacado.

Egipto se adelantó a los cinco minutos: un disparo de Salah fue desviado, el portero Alireza Beiranvand no controló bien el balón y Mahmoud Saber remató a la red (1-0).

A continuación Irán creció y en el 11′ obtuvo un penalti que Taremi falló ante Mostafa Shobeir.

Tres minutos después llegó el empate: el lateral derecho Ramin Rezaeian aprovechó un rebote desde un ángulo complicado.

En la segunda parte apenas hubo ocasiones, pues ambos equipos se conformaron con el empate. En el tramo final Irán marcó el 1-2 por medio de Shojae Khalilzadeh, pero el VAR lo anuló por fuera de juego tras una larga revisión.

Además, Irán acertó el larguero. Así, Egipto terminó segundo del grupo y, en teoría, se medirá a Australia en la siguiente ronda, mientras que Irán se enfrentará, por ahora, a Suiza.