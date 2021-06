Edson Álvarez se aleja de Selección mexicana para Olímpicos de Tokio por decisión del Ajax

Jaime Lozano, director técnico de la Selección mexicana Sub 23 que disputará los Juegos Olímpicos Tokio 2021, mencionó que Edson Álvarez podría no formar parte de la convocatoria final por decisión del Ajax de Holanda.

Sin embargo, Lozano explicó que buscará que las negociaciones puedan llegar a buen puerto, toda vez que la competencia no se disputa en Fecha FIFA y no hay obligación de los clubes para ceder jugadores.

“En este último tema el que habla directamente es Gerardo Torrado, él me mantiene informado, parece que es complicada la situación. Es un equipo (Ajax) que tiene muchos partidos, es un jugador importante para su club y está ahí. Se ve un poco complicado que pueda estar con nosotros, pero no perdemos la ilusión de que el club pueda ceder y el entrenador pueda ayudar para que esté con nosotros. Está ahí, digamos no es seguro lo de Edson”, mencionó en videoconferencia de prensa desde Marbella, España.

Mientras el combinado mexicano se encuentra en gira en la Unión Europea, se reduce el tiempo para que Lozano presente la lista final de 18 jugadores, que contará con tres refuerzos y que no podrá tener a todos los elementos con los que ha contado en su proceso.

“Claro que es difícil, pero no se acaba el mundo, habrá quien piensen que sí, por lo que ha luchado y las grandes expectativas que tenga para estar en una gran competencia. Tratar de ser franco, no sé si seré justo o no porque para quienes no estén, seguramente no lo seré, pero ser franco. Trato de ser lo más sensato posible, seguir mis valores, mis creencias y escoger lo mejor para el grupo, quiero que le vaya bien a México”, dijo.

“Hubo gente que podía estar en el Preolímpico y no estuvo, ahora es más difícil todavía por los lugares. Ser muy honesto y decirles que todos los que no estén, tienen un futuro formidable siempre y cuando sigan confiando en ellos, se esfuercen y den todo cada día por mejorar. El 30 de este mes damos la lista y sale por ahí del 6 en los medios, aunque normalmente sale antes, pero el 6 de julio debería salir”, agregó.

En las últimas semanas, Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Jesús Manuel Corona, Henry Martín, Carlos Salcedo, Luis Romo, Orbelín Pineda, incluso Carlos Vela y Javier Hernández se han barajeado como posibles incorporaciones, pero Héctor Herrera, Hirving Lozano y el mismo Ochoa han tomado fuerza para sumarle a la selección y buscar la medalla de oro, tal como en Londres 2012.

“Está abierto todavía y para eso nos va servir esta gira de tres partidos para ver. Si bien hay jugadores con la selección mayor, también nos sirve para ver qué posiciones creemos que nos puede venir mejor un jugador mayor. Estoy en lo mismo, hay opciones en la portería, en la defensa, media delantera. Opciones están ahí, ahora hay que analizar y ver dónde requiere más esta Selección y a partir de ahí tomar una decisión”, sentenció.