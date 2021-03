Edson Álvarez impuso su 'futbol total' contra el Young Boys

Como volante completó su mejor partido con el Ajax, mientras que en la vuelta fue una garantía jugando como central. El Machín estuvo en todas.

Los planes de Erik ten Hag con Edson Álvarez marchan sobre ruedas. Y el Ajax lo agradece, pues actualmente es el gran favorito para quedarse con la Eredivisie y uno de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Europa League, en buena medida gracias al crecimiento del Machín en este tramo de la temporada.

Pero esta realidad nunca estuvo tan clara como luego de la eliminatoria contra el Young Boys. Porque fue ante los suizos cuando Edson sacó a relucir la mejor versión de su futbol, completando dos partidazos en labores defensivas que lo confirman como un elemento indispensable en la ambiciosa propuesta de Ten Hag.

En el partido de ida se desempeñó como volante de contención y los resultados fueron sorprendentes: fue el encargado de iniciar cada ataque de los suyos y además registró 19 recuperaciones, estableciendo una marca insuperable en lo que va de temporada, tanto en la Europa League como en la Champions League.

Los elogios no se hicieron esperar, pero el Machín mantuvo los pies sobre la tierra y en la vuelta la historia no fue distinta. Esta vez como central, imponiendo su liderazgo en todo momento y siendo de lo más destacable del Ajax cuando el Young Boys era más, hasta que David Neres apareció para el gol de la tranquilidad.

Ronald de Boer y Marco van Basten cuestionaron la capacidad de Álvarez para cumplir varios roles en el campo. Pero el exAmérica les dio una lección mostrando una nueva perspectiva del futbol total, cumpliendo a un gran nivel diversos roles, solo que de la medular hacia atrás: el de mediocampista y el de central.

Ya no hay razón para que exista debate sobre la calidad de Edson. Y es que no solo tiene lo necesario para ganarse un lugar en el once inicial, sino también para ser protagonista en las grandes citas: el equipo es candidato en la Europa League, siempre que cuente con su presencia como garantía de seguridad en el campo.