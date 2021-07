DT de Estados Unidos pide “un partido justo” en la final de Copa Oro

Gregg Berhalter arremetió contra el arbitraje de cara a la final de Copa Oro 2021 frente a México.

La Final de la Copa Oro 2021 tendrá como protagonistas a México y Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de la Concacaf donde el conjunto de las Barras y las Estrellas pide no quede condicionado.

Gregg Berhalter, director técnico de Estados Unidos, arremetió contra el arbitraje luego de incidentes durante la semifinal entre México y Canadá, señalando que no hubo agresiones contra el Tri. Incluso pidió que el compromiso de este domingo sea bien manejado por el cuerpo arbitral pues, a su criterio, 'se fingieron las faltas'.

“Ése es el rol del árbitro, manejar el partido de forma justa. He visto muchas veces que los jugadores que México agarran el cuello o la cara y eso no tiene lugar en el juego. Queremos que haya una buena batalla, pero eso no debería pasar. Vi la semifinal y no creo que el árbitro hiciera un buen trabajo con las manos a la cara y al cuello”, señaló en videoconferencia de prensa.

En términos futbolísticos, el timonel alzó la voz para que se presente el ‘Fair Play’ en el compromiso más importante de la Concacaf: “Son fantásticos partidos, siempre son grandes partidos cuando enfrentamos a México y hacerlo en finales lo hace más especial. Preparamos a los jugadores para un partido difícil y combativo. Lo único que es importante mencionar es que queremos que sea un partido físico, difícil, competido, pero queremos que sea justo”.

Berhalter mostró respeto hacia Gerardo Martino, entrenador del conjunto mexicano y Rogelio Funes Mori, goleador argentino del Tri naturalizado mexicano: "Es un gran entrenador. Tiene gran experiencia. Si tuviera yo la carrera que él ha tenido, sus éxitos, estaría muy feliz. Siento un gran respeto por él. ¿Funes Mori? Será un reto. Queremos ponerle difícil el partido. Es un gran jugador, un típico 'nueve de área', anota fácilmente, pero garantizo que nuestros defensas estarán a la altura".