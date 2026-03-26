Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de Ligue 1

La Ligue 1 ha dado un paso adelante gracias al PSG y su reciente título en la Champions League, lo que confirma su lugar dentro de la élite europea. Además, los parisinos cuentan con el flamante Balón de Oro, el francés Ousmane Dembélé.

PSG es uno de los clubes con más estrellas en el planeta, con figuras de la calidad de Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Désire Doué y muchos más, lo que los convierte en los claros favoritos para obtener el título de liga de nueva cuenta, además de uno de los candidatos más fuertes para repetir como campeones en la Champions League.

Sin embargo, no se debe dejar de lado a equipos como Olympique de Lyon, Marsella, Mónaco y Lille, cada uno con sus propias figuras, nombres como Malick Fofana, Benjamin Pavard, Amine Gouiri, Vanderson, Maghnes Akliouche y Hákon Arnar Haraldsson. La meta de todos ellos es poner freno al dominio del París Saint-Germain y en el caso de Lyon y Marsella, volver a ser la cabeza de la liga, aunque la brecha económica entre ellos y los parisinos hacen de la misión algo casi imposible.

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Últimos campeones de la Ligue 1

PSG se ha convertido en el dueño del balompié francés y prueba de ello son sus ocho títulos en las últimas 10 temporadas, con Lille y Mónaco siendo los únicos clubes en arrebatarle la corona de manera momentánea. Otros equipos como Marsella, Lens y Olympique de Lyon lograron el subcampeonato, pero no llegaron a ser una verdadera amenaza para las poderosas plantillas que ha armado el equipo parisino en la última década.

En el palmarés histórico la ventaja es también para el PSG, pero la ventaja no es tan amplia. Los parisinos suman 13 títulos de liga, seguido por Saint-Étienne (10), Marsella (9), Mónaco (8), Nantes (8) y Olympique de Lyon (7). Sin embargo, dado el presente del balompié francés, da la impresión que la brecha entre el PSG y el resto seguirá aumentando en el corto y mediano plazo, incluso es posible que se vuelva inalcanzable dentro de una década.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 París Saint-Germain Olympique Marsella 2023-24 París Saint-Germain Mónaco 2022-23 París Saint-Germain Lens 2021-22 París Saint-Germain Olympique Marsella 2020-21 Lille París Saint-Germain 2019-20 París Saint-Germain Olympique Marsella 2018-19 París Saint-Germain Lille 2017-18 París Saint-Germain Mónaco 2016-17 Mónaco París Saint-Germain 2015-16 París Saint-Germain Olympique Lyon

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