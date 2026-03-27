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FC Bayern München v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de Bundesliga

Bundesliga

Todo lo que necesitas saber para ver los partidos de la Bundesliga totalmente en vivo a lo largo del torneo.

La Bundesliga cuenta con los 20 mejores equipos del fútbol alemán, encabezados por el Bayern Múnich, el indudable rey de la liga y uno de los gigantes de Europa. Los Bávaros son los actuales campeones con figuras de la talla de Harry Kane, Alphonso Davies, Kim Min-Jae, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala y muchos más.

Sin embargo, equipos como Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Stuttgart y Eintracht Frankfurt encabezan a los perseguidores del gigante alemán, cada uno con sus propias estrellas, nombres como Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt, Castello Lukeba, Arthur Theate, Ritsu Doan, Angelo Stiller, Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios y muchos más.

La lucha por el título, los puestos a competiciones continentales y por evitar el descenso prometen muchas emociones y partidos de alto nivel, intensidad y calidad técnica y táctica.

En GOAL te decimos cómo ver la Bundesliga en México:

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA BUNDESLIGA

La Bundesliga es transmitida en exclusiva en México por la señal de Sky Sports, a través de sus diferentes canales. Es ahí dónde podrás seguir en vivo toda la acción del balompié alemán, con el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Stuttgart y el resto de clubes de la máxima categoría.

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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Últimos campeones de la Bundesliga

Bayern Múnich es dueño absoluto del fútbol alemán con nueve de los últimos 10 trofeos disputados en sus vitrinas, con Bayer Leverkusen como el único equipo en arrebatarles el título en estos últimos 110 años. Por su parte, Borussia Dortmund es quien suma más subcampeonatos en dicho lapso con cinco torneos terminados en la segunda posición de la clasificación, seguido del RB Leipzig con dos segundos puestos. Otros en intentar y fallar fueron Stuttgart y Schalke 04.

En el palmarés histórico la diferencia también es abrumadora a favor de los Bávaros, quienes suman 34 títulos, seguidos por Nürnberg (9), Borussia Dortmund (8), Schalke 04 (7), Hamburgo (6), Stuttgart (5), Borussia Mönchengladbach (5), Kaiserlautern (4), Werder Bremen (4) y RB Leipzig (3). 

De hecho, la sequía más larga sin trofeos del Bayern Múnich es su primer y segundo trofeo, entre 1932 y 1969. Desde entonces, los Bávaros no han pasado más de cuatro temporadas consecutivas sin ganar el campeonato de liga.

TemporadaCampeónSubcampeón
2024-25Bayern MúnichBayer Leverkusen
2023-24Bayer LeverkusenStuttgart
2022-23Bayern MúnichBorussia Dortmund
2021-22Bayern MúnichBorussia Dortmund
2020-21Bayern MúnichRB Leipzig
2019-20Bayern MúnichBorussia Dortmund
2018-19Bayern MúnichBorussia Dortmund
2017-18Bayern MúnichSchalke 04
2016-17Bayern MúnichRB Leipzig
2015-16Bayern MúnichBorussia Dortmund

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