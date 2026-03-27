¿Dónde ver hoy a Tigres? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Tigres se ha convertido en uno de los mejores equipos del futbol mexicano en los últimos años, viviendo la mejor época de su historia, principalmente bajo el mando del 'Tuca' Ferretti. Actualmente, cuentan con ocho títulos de la Liga MX, uno más que los Pumas, por lo cual el debate de si ya debería ser considerado como uno de los 'grandes' de México ha estado en discusión.

Al ser uno de los equipos con mayor poderío económico, los de la UANL constantemente son contendientes al título y ahora, bajo el mando de Guido Pizarro, tienen la mente puesta en su novena estrella y así seguir llenando de trofeos sus vitrinas.

Por las filas de los Felinos, han desfilado figuras importantes del futbol mexicano tales como Tomás Boy, Gerónimo Barbadillo, Osvaldo Batocletti, Walter Gaitán, Lucas Lobos, Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac, entre muchos otros.

Los aficionados de Tigres, también conocidos como los 'Incomparables' llenan su casa cada que juegan ahí y siempre están al pendiente de todas las novedad en torno a su equipo.

En GOAL te traemos toda la información sobre los partidos de Tigres:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A TIGRES

En México, los partidos de local de Tigres en la Liga MX son transmitidos en Azteca 7, Fox y Caliente TV, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, la televisora varia dependiendo del rival de los de la UANL, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia se transmite solamente por MLS Season Pass de Apple TV.

TORNEO TRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING Liga MX (Local) Azteca 7, Fox y Caliente TV Liga MX (Visitante) TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, ESPN y Disney Plus Partidos amistosos Sin televisora fija Concacaf Champions Cup Fox y Caliente TV Leagues Cup Apple TV

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés de Tigres

Gracias a que recientemente ha vivido su 'época dorada', el palmarés de Tigres ha ido aumentando de manera considerable en los últimos años. A nivel nacional, cuentan con ocho títulos de Liga MX, tres de la Copa MX y cuatro del Campeón de Campeones.

En el plano internacional, también los de la UANL poco a poco se han ido abriendo camino y a sus vitrinas ya llevaron una Concacaf Champions Cup y dos Campeones Cup.

TORNEO TÍTULOS Liga MX 8 - (1977-78, 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019 y Clausura 2023) Copa MX 3 - (1975-76, 1995-96 y Clausura 2014) Concacaf Champions Cup 1 - (2020) Campeón de Campeones 4 - (2015-16, 2016-17, 2017-18 y 2022-23) Campeones Cup 2 - (2018 y 2023)

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