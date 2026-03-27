¿Dónde ver hoy a Rayados de Monterrey? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Monterrey se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del futbol mexicano en épocas recientes. Muestra de ello, son sus títulos tanto nacionales como internacionales que los han puesto en el mapa y se han mantenido como constantes contendientes a ganar todo lo que disputan.

Una de las claves del gran éxito de los Rayados es el presupuesto con el que cuenta para armar su plantilla y prueba de ello es el plantel con el que cuentan en la actualidad, con nombres importantes como Sergio Ramos, Sergio Canales, Antony Martial, Germán Berterame, Lucas Ocampos, entre otros.

Por las filas de La Pandilla, se han visto desfilar una cantidad importante de futbolistas de renombre como el 'Abuelo' Cruz, Bahía, Guillermo Franco, Jesús Arellano, Luis Pérez, Humberto Suazo, Aldo De Nigris, José María Basanta, Jonathan Orozco, Rogelio Funes Mori, entre otros, que han contribuido a que sean una institución de peso.

La afición de Monterrey es popular por ser muy apasionada y fiel a su club, pues el Estadio BBVA cada que juegan de local regularmente está lleno y no se pierden ningún detalle sobre sus juegos.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de Monterrey.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL MONTERREY

En México, los partidos de local del Monterrey en la Liga MX son transmitidos a través de Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, Rayados no tiene televisora fija, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia se transmite únicamente por MLS Season Pass de Apple TV.

TORNEO TRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING Liga MX (Local) Canal 5, TUDN y Vix Premium Liga MX (Visitante) TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN y Disney Plus Partidos amistosos Sin televisora fija Concacaf Champions Cup Fox y Caliente TV Leagues Cup Apple TV

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés del Monterrey

El palmarés de Monterrey ha crecido de manera significativa en años recientes. Actualmente, tienen cinco títulos de Liga MX y tres de la Copa MX.

A nivel internacional, es donde más han destacado con cinco campeonatos de la Concacaf Champions Cup, además de una Recopa de la Concacaf.

TORNEO TÍTULOS Liga MX 5 - (México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019) Copa MX 3 - (1991-92, Apertura 2017 y 2019-20) Concacaf Champions Cup 5 - (2010-11, 2011-12, 2012-13, 2019 y 2021) Recopa de la Concacaf 1 - (1993)

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