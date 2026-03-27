¿Dónde ver hoy a Pumas? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Pumas es parte de los llamados 'cuatro grandes' del futbol mexicano, al ser un equipo histórico y con un arrastre de aficionados significativo en todo el país. Con siete títulos de Liga MX, los Felinos han sido protagonistas de momentos memorables en el balompié nacional, aunque en la actualidad, no viven su mejor momento.

El equipo de la UNAM tiene una sequía de campeonatos importante, ya que desde el Clausura 2011, no han logrado levantar ninguna copa, pese a que ya han sido finalistas en dos ocasiones en ese lapso de tiempo, sin éxito por poder abrir sus vitrinas de nuevo.

De su cantera salió el que es considerado por muchos, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, como lo es Hugo Sánchez; sin embargo, por sus filas han pasado otros jugadores tanto nacionales como extranjeros importantes como lo son Cabinho, Ricardo Ferretti, Jorge Campos, Luis García, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Darío Verón, entre muchos otros.

Pese a no vivir su mejor época, la afición de Pumas es una de las más pasionales de todo el país y siempre están pendientes de los juegos de su equipo, sin importar si es un compromiso oficial o simplemente un amistoso.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de los Pumas:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A PUMAS

En México, los partidos de local de Pumas en la Liga MX son transmitidos a través de Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, los compromisos de los Felinos no tienen una televisora fija, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia se transmite solamente por MLS Season Pass de Apple TV.

TORNEO TRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING Liga MX (Local) Canal 5, TUDN y Vix Premium Liga MX (Visitante) TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN y Disney Plus Partidos amistosos Sin televisora fija Concacaf Champions Cup Fox y Caliente TV Leagues Cup Apple TV

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés de Pumas

El palmarés de Pumas es bastante variado, pues en sus vitrinas, presume de siete títulos de Liga MX, uno de Copa MX y dos de Campeón de campeones.

En el plano internacional, los Universitarios cuentan con tres Concacaf Champions Cup, así como una Copa Interamericana y el trofeo Santiago Bernabéu, el cual pese a no ser oficial, es presumido por el club y sus aficionados al haberlo conquistado tras derrotar al Real Madrid en su estadio.

TORNEO TÍTULOS Liga MX 7 - (1976-1977, 1980-1981, 1990-1991, Clausura 2004, Apertura 2004, Apertura 2009 y Clausura 2011) Copa MX 1 - (1974-75) Concacaf Champions Cup 3 - (1980, 1982 y 1989) Campeón de Campeones 2 - (1974-75 y 2004) Copa Interamericana 1- (1981) Santiago Bernabéu 1 - (2004)

Links de interés