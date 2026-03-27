¿Dónde ver hoy al América? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El América es el equipo más ganador de México. Con 16 títulos de Liga MX, han confirmado su grandeza y recientemente, han forjado un equipo de época con la obtención del tricampeonato de la mano de André Jardine y estuvieron muy cerca de alcanzar el tetra en el Clausura 2025, pero el Toluca evitó que las Águilas lograran esta proeza.

Jugadores legendarios han pasado por sus filas, tales como Enrique Borja, Carlos Reinoso, Luis Roberto Alves 'Zague', Antonio Carlos Santos, Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa, entre otros, que han contribuido a que los Azulcremas sean los más grandes del futbol mexicano. En la actualidad, futbolistas como Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Luis Ángel Malagón, Henry Martín y Sebastián Cáceres mantienen en los primeros planos al equipo de Coapa, que confía en cosechar más éxitos en los siguientes años.

Gracias a su enorme popularidad, los aficionados tanto en México como en otras parte del mundo, principalmente Estados Unidos, siempre están pendientes de lo que pase con su equipo y nunca quieren perderse detalle alguno sobre los partidos que disputan.

En GOAL te presentamos todos los detalles sobre dónde ver los partidos del América:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL AMÉRICA

En México, los partidos de local del América en la Liga MX son transmitidos a través de Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, TUDN también transmite los compromisos de las Águilas, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia se ve solamente por MLS Season Pass de Apple TV.

TORNEO TRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING Liga MX (Local) Canal 5, TUDN y Vix Premium Liga MX (Visitante) TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN y Disney Plus Partidos amistosos TUDN y Vix Premium Concacaf Champions Cup Fox y Caliente TV Leagues Cup Apple TV

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés del América

El palmarés del América es impresionante, pues son el equipo con más títulos de Liga MX con 16, además de que también son los máximos ganadores de la Concacaf Champions Cup y Copa MX con siete y seis, respectivamente.

Otros campeonatos que las Águilas han llevado a sus vitrinas son el Campeón de Campeones, Supercopa MX, Copa Interamericana y la Copa Gigantes de la Concacaf.

TORNEO TÍTULOS Liga MX 16 - (1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, PRODE 1985, 1987-88, 1988-89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024) Copa MX 6 - (1953-54, 1954-55, 1963-64, 1964-65, 1973-74 y Clausura 2019) Concacaf Champions Cup 7 - (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-15 y 2015-16) Campeón de Campeones 7 - (1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-89 y 2004-05, 2018-2019 y 2023-2024) Supercopa MX 1 - (2024) Copa Interamericana 2 - (1978 y 1991) Copa Gigantes de la Concacaf 1 - (2001) Campeones Cup 1 - (2024)

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