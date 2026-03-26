Dónde y cómo ver la Conference League 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Conference League es una oportunidad para clubes de menor prestigio de forjar su nombre a nivel continental y para aquellos equipos que han dejado sus mejores días atrás, de volver al protagonismo e incluso soñar con volver a levantar un trofeo y llevarlo a sus vitrinas. Su reciente creación le ha abierto la puerta a varios equipos para dejar su huella en Europa y mostrarse en un escenario más grande al que se encuentran acostumbrados, además de generar un ingreso económico que anteriormente no estaba a su alcance.

A pesar de ser el tercer campeonato en nivel de importancia dentro de la UEFA, en realidad cuenta con clubes interesantes en la edición actual, tales como Fiorentina, Crystal Palace, Rayo Vallecano, Mainz 05, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Racing de Strasburgo, Sparta Praga, Rapid Viena, Dinamo Kiev, AEK Atenas y Aberdeen. El ganador del certamen recibirá un boleto directo para competir en la Europa League la próxima temporada, sin importar su posición en la clasificación en sus respectivas ligas nacionales.

Hasta la fecha son cuatro los equipos que se han coronado en el certamen: AS Roma, West Ham, Olympiacos y Chelsea, en lo que es un certamen nuevo que aún busca equipos que se puedan volver especialistas y ganadores en el mismo para definir que tipo de clubes podemos esperar que sobresalgan a lo largo del tiempo.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA CONFERENCE LEAGUE 2025-26

La Conference League 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar en M+ Liga de Campeones y en México por FOX Sports y FOX Sports Premium o ESPN y Disney+, de acuerdo al partido. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estará la opción de Paramount+.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España M+ Liga de Campeones México ESPN, Disney+, FOX Sports, FOX Sports Premium Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos Paramount+

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Últimos campeones de la Conference League

La Conference League solo ha visto cuatro campeones hasta el momento. Los cuatro ganadores son Chelsea, Olympiacos, West Ham y AS Roma, todos equipos de cierto prestigio en sus respectivas ligas y en el caso de los Blues, incluso con títulos en la Champions League. También resalta la Fiorentina, equipo que a pesar de no sumar un trofeo hasta el momento, ya alcanzó la final en dos oportunidades. Quedará por ver quien es el primer club en sumar dos trofeos de Conference League en el futuro y pueda ser considerado como el rey de la competición, como en el caso del Sevilla en la Europa League.

Fiorentina podría tener una nueva oportunidad esta temporada, ya que se encuentra clasificado para la justa continental, pero tendrá rivales de cierto peso que pueden interponerse en una meta que hasta el momento no han logrado concretar.

Temporada Campeón Resultado de la Final 2024-25 Chelsea Chelsea 4-1 Real Betis 2023-24 Olympiacos Olympiacos 1-0 Fiorentina 2022-23 West Ham West Ham 2-1 Fiorentina 2021-22 AS Roma AS Roma 1-0 Feyenoord

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