Mientras la expulsión de Facundo Bernal, jugador del Real Betis, tras su enfrentamiento con Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se convertía en un asunto que desató una tormenta de polémica en España, un suceso similar ocurrido en los campos ingleses no recibió la misma repercusión, pese a la semejanza de la escena y de la sanción arbitral en ambos casos.









En el duelo entre el Barcelona y el Real Betis, la polémica estalló tras la expulsión de Bernal por su agresión con la cabeza a Yamal, en medio de las protestas de la afición del conjunto andaluz y de las críticas de su entrenador, Manuel Pellegrini, además de los comentarios de voces afines al Real Madrid que pusieron en duda los detalles del suceso y plantearon interrogantes sobre el papel del jugador del Barcelona en el origen del enfrentamiento.

Pero una mirada a la Premier League revela un episodio que merece la comparación, después de que Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham, fuera expulsado tras su enfrentamiento con Luke Shaw, defensa del Manchester United, en un partido cuyas consecuencias no se transformaron en una tormenta de polémica similar.

Un suceso inglés similar

El partido entre el Manchester United y el Tottenham vivió un enfrentamiento entre Bentancur y Shaw, después de que este último empujara con fuerza al jugador del Tottenham, antes de que Bentancur respondiera dirigiendo su cabeza hacia él, lo que llevó al árbitro a mostrar la tarjeta roja al jugador del Tottenham, mientras que se limitó a amonestar al defensa del United.

Y pese a que la acción de Shaw suscitó algunas críticas, el suceso no recibió la atención ni la polémica que acompañaron a la jugada de Bernal y Yamal en España.









¿Qué dice el arbitraje inglés?

La explicación oficial de la Premier League confirmó la validez de la expulsión de Bentancur por conducta violenta, lo que plantea una pregunta importante sobre la polémica en torno al suceso de Bernal: ¿la protesta en España tenía que ver realmente con la validez de la expulsión, o bien la presencia de Lamine Yamal en el centro de la escena, junto a las declaraciones de Pellegrini y los comentarios madridistas, contribuyó a magnificar el asunto?

Pues en ambos casos, uno de los jugadores fue expulsado tras una agresión con la cabeza, mientras que la otra parte fue sancionada con una amonestación.

No obstante, la magnitud del revuelo en torno a cada suceso difirió de manera llamativa.

Entre la decisión del árbitro y el revuelo posterior al partido

La diferencia en las reacciones no significa que todas las críticas dirigidas a la decisión de expulsar a Bernal sean injustificadas, pero abre la puerta a una comparación que merece debate: ¿por qué la jugada del Barcelona y el Betis se convirtió en el eje de una amplia polémica, mientras que el suceso de Bentancur y Shaw permaneció dentro de un ámbito de atención más reducido?

La pregunta aquí no tiene que ver únicamente con la decisión del árbitro, sino también con la forma en que los medios de comunicación, las figuras del fútbol y las aficiones de los clubes abordan las situaciones arbitrales, y hasta qué punto la magnitud de la polémica se ve influida por la identidad de los jugadores y los clubes que están en el centro del suceso.











