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Hussein Hamdy

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Después de Ferran Torres: el PSG cierra un nuevo fichaje

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Los responsables del Paris Saint-Germain lograron cerrar un nuevo fichaje durante el actual mercado de verano.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Última hora. El Paris Saint-Germain alcanza un acuerdo verbal con el Ajax para incorporar a Mika Godts. ¡El acuerdo está cerrado!".

Y añadió Romano: "Se acordó el traspaso verbalmente a cambio de 55 millones de euros, tras el envío de una nueva oferta oficial por parte del Paris Saint-Germain".

El experto en fichajes concluyó: "Todavía no se han intercambiado los documentos entre ambos clubes, pero existe un acuerdo verbal sobre el traspaso".

Cabe recordar que el Paris Saint-Germain también alcanzó un acuerdo para la contratación del español Ferran Torres, delantero del Barcelona, a cambio de una cifra cercana a los 50 millones de euros.

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