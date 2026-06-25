¿Descanso para Mbappé? Se esperan cinco cambios en Francia ante Noruega

La selección de Francia se prepara para enfrentar a Noruega mañana viernes en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Didier Deschamps, seleccionador de los Bleus, se perderá el partido tras regresar a Francia por el fallecimiento de su madre; su asistente, Jean-Stéphane, asumirá el cargo de forma provisional.

Según L'Équipe, habrá cinco cambios en el once inicial.

Aunque ya están clasificados para los dieciseisavos, buscan terminar primeros de grupo.

El cuerpo técnico estudia cinco modificaciones respecto al once que venció 3-0 a Irak.

Aun así, la base se mantendrá: Kylian Mbappé, Upamecano y Mike Maignan seguirán como titulares, junto con Ousmane Dembélé, Mikel Olise o ambos, mientras que Aurélien Tchouaméni podría regresar al once.