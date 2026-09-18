La lucha por el Balón de Oro se ha encendido entre la élite de las estrellas mundiales, con una sucesión de declaraciones y especulaciones que han generado una gran polémica. Mientras la brillante dupla formada por Lamine Yamal y Kylian Mbappé mantiene intactas sus opciones de conquistar el galardón individual más codiciado, Ousmane Dembélé ha optado por seguir un camino completamente distinto, retirándose por completo del círculo de la competición mediática y absteniéndose de postularse a sí mismo.

En unas declaraciones que ofreció a través de la plataforma «Ligue 1+», el delantero francés reveló que, si dependiera de él, entregaría el Balón de Oro a su compañero Khvicha Kvaratskhelia, explicando: «Personalmente, no me gusta destacar ni presentarme a los premios, me resulta difícil. Lo más importante siempre son los momentos que compartes con tus compañeros en el campo, y cuando conquistas títulos y disfrutas de la celebración con tu familia, tus allegados y con el Paris Saint-Germain en su conjunto; esos son realmente los momentos más bonitos».

Y añadió Dembélé, elogiando a la estrella georgiana: «Para mí, Kvaratskhelia es actualmente el mejor jugador del mundo. Me alegraría muchísimo si se coronara con el Balón de Oro, porque realmente se lo merece, después de haber firmado una temporada excepcional en todos los aspectos que lo convierte en el primer merecedor del premio».

Cabe recordar que Dembélé es el último en haber conquistado el Balón de Oro, y la gala de este año se celebrará el próximo 26 de octubre en el escenario del «London Palladium», en la capital inglesa, Londres.

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