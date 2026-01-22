Deloitte Football Money League 2026: Real Madrid, Barcelona y los 20 clubes de fútbol con mayores ingresos en el mundo

La 29ª edición de la Deloitte Football Money League ha sido publicada y hay mucho que considerar desde una perspectiva financiera mientras los clubes se adentran en 2026.

Teniendo en cuenta los ingresos por transmisiones, comerciales y en días de partido, los clubes generaron un récord de 12,4 mil millones de euros en 2025, con un crecimiento del 11 por ciento en general.

Aquí, GOAL desglosa los 20 primeros, incluyendo los detalles de ingresos y el cambio respecto al año anterior.

Deloitte Football Money League 2026 - top 20

Clasificación Club Ingresos (2025) Cambio respecto al año anterior 1 Real Madrid €1,161m +11% 2 Barcelona €974.8m +27% 3 Bayern Munich €860.6m +12% 4 Paris Saint-Germain €837m +4% 5 Liverpool €836.1m +17% 6 Manchester City €829.3m -1% 7 Arsenal €821.7m +15% 8 Manchester United €793.1m +3% 9 Tottenham €672.6m +9% 10 Chelsea €584.1m +7% 11 Inter €537.5m +37% 12 Borussia Dortmund €531.3m +3% 13 Atletico Madrid €454.5m +11% 14 Aston Villa €450.2m +45% 15 AC Milan €410.4m +3% 16 Juventus €401.7m +13% 17 Newcastle United €398.4m +7% 18 Stuttgart €296.3m +79% 19 Benfica €283.4m +27% 20 West Ham €276m -14%

Real Madrid lidera el Deloitte Football Money League 2026 con ingresos de €1,161 millones generados en 2025, un aumento del 11 por ciento con respecto a su cifra de 2024. Los Blancos son seguidos de cerca por sus rivales del Clásico Barcelona, que ocupan el segundo lugar con ingresos de €974.8 millones.

Siguiendo a Real y Barca en tercer lugar están los gigantes alemanes Bayern Munich, que obtuvieron €860.6 millones en ingresos en 2025. Paris Saint-Germain está en el cuarto puesto, con Liverpool completando los cinco primeros.

Ha habido un cambio considerable desde la lista de 2025, con Manchester City cayendo del segundo lugar al sexto, mientras que Manchester United ha bajado del cuarto al octavo, lo que significa que se encuentran por debajo de Liverpool y Arsenal por primera vez en la historia de la lista.

Desglose de la Football Money League 2026 por liga

Rango Liga (País) Número de clubes 1 Premier League (Inglaterra) 9 2 La Liga (España) 3 3 Bundesliga (Alemania) 3 4 Serie A (Italia) 3 5 Ligue 1 (Francia) 1 6 Primeira Liga (Portugal) 1

Aunque los clubes de la Premier League ahora se encuentran mayormente fuera de los cinco primeros, todavía dominan el top 20, representando casi la mitad de los clubes en la lista. Además de Liverpool, Manchester City, Manchester United y Arsenal, los otros representantes ingleses son Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Newcastle y West Ham.

Atlético de Madrid es el otro representante español aparte del dúo del Clásico, mientras que Borussia Dortmund y Stuttgart son los otros representantes de Alemania junto a Bayern. Italia está representada por Inter, AC Milan y Juventus, mientras que los dos equipos restantes provienen de Francia (PSG) y Portugal (Benfica).

Puntos clave del Informe de la Liga de Dinero del Fútbol de Deloitte 2026

Real Madrid sigue siendo el rey de las finanzas del fútbol con ingresos de más de €1 mil millones por segundo año consecutivo.

sigue siendo el rey de las finanzas del fútbol con ingresos de más de por segundo año consecutivo. Un récord de €12.4 mil millones en ingresos generado por los clubes de la Liga de Dinero del Fútbol.

en ingresos generado por los clubes de la Liga de Dinero del Fútbol. Los equipos de la Premier League siguen siendo la mayoría de los mayores ingresos, con nueve de 20.

siguen siendo la mayoría de los mayores ingresos, con nueve de 20. Stuttgart es el mayor caso de crecimiento en el top 20, con ingresos que aumentaron un 79% a €296.3 millones, seguido por Aston Villa (45%) e Inter (37%).

es el mayor caso de crecimiento en el top 20, con ingresos que aumentaron un a €296.3 millones, seguido por (45%) e (37%). Manchester City es el único club en el top 20 cuyos ingresos disminuyeron respecto al año anterior (-1%).

es el único club en el top 20 cuyos ingresos disminuyeron respecto al año anterior (-1%). Los ingresos por transmisiones (€4.7 mil millones) y comerciales (€5.3 mil millones) siguen representando la mayor parte de los ingresos, pero los ingresos por días de partido (€2.4 mil millones) continúan creciendo en general.

